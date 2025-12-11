Премьер Кубы обвинил Трампа в стремлении «удушить» страну

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус заявил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом его политика в отношении Кубы нацелена на экономическое «удушение» страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьера, новые меры, введенные администрацией Белого дома с момента переизбрания Трампа, преследуют цель экономического давления на Кубу, включая ограничение ее финансовых возможностей и каналов поставок, особенно в сфере топлива.

Несмотря на такую политику США, отметил кубинский премьер, Гавана продолжает реализацию намеченного плана развития.

«Я также благодарен за заявление о несогласии с включением Кубы в нелегитимный (американский – прим. ред.) список государств, якобы спонсирующих терроризм, сделанные представителями стран, входящих в ЕАЭС, и стран-наблюдателей», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Тем временем Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что между неназванными представителями кубинских властей и США начались переговоры с целью обсуждения возможного сценария «мира без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Подробности не приводятся.

