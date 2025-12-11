На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Кубы обвинил Трампа в стремлении «удушить» страну

Премьер Кубы Крус: Трамп пытается экономически удушить страну
true
true
true
close
Alexandre Meneghini/Reuters

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус заявил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом его политика в отношении Кубы нацелена на экономическое «удушение» страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьера, новые меры, введенные администрацией Белого дома с момента переизбрания Трампа, преследуют цель экономического давления на Кубу, включая ограничение ее финансовых возможностей и каналов поставок, особенно в сфере топлива.

Несмотря на такую политику США, отметил кубинский премьер, Гавана продолжает реализацию намеченного плана развития.

«Я также благодарен за заявление о несогласии с включением Кубы в нелегитимный (американский – прим. ред.) список государств, якобы спонсирующих терроризм, сделанные представителями стран, входящих в ЕАЭС, и стран-наблюдателей», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Тем временем Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что между неназванными представителями кубинских властей и США начались переговоры с целью обсуждения возможного сценария «мира без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Подробности не приводятся.
.

Ранее президент Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами