Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро»

Неназванные представители властей Кубы вступили в переговоры с США для обсуждения сценария «мира без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Об этом пишет агентств Reuters со ссылкой на источники.

Неизвестно, кто именно из кубинских чиновников связывался с Вашингтоном.

«Представители кубинского режима обратились к США. <…> Между ними велись дискуссии о том, как выглядел бы мир без режима Мадуро», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад телеканал CNN сообщал, что Мадуро заявил о готовности уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Такое предложение возможного выхода из кризиса не понравилось ряду американских чиновников, и Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если тот не уйдет в отставку. Американский лидер также объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне.

Ранее сенатор Маллин заявил, что после отставки Мадуро может получить убежище в России.