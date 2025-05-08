Президент Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне

Президент Кубы назвал ксенофобной слова Трампа о роли США во Второй Мировой

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в беседе с RT назвал ксенофобской заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США занимают главную роль в победе во Второй Мировой войне.

Он обратил внимание, что те люди, кто продвигает подобные идеи, также поддерживают идею ужесточения блокады Кубы, а также ее включение в список стран-террористов.

Диас-Канель подчеркнул, что Запад породил русофобию и продолжает совершать попытки исказить и обесценить вклад СССР.

2 мая Трамп заявил, что американские граждане якобы сделали для победы во Второй мировой войне намного больше, чем жители любого другого государства. Как он сказал, в те годы никто не был близок к жителям США по уровню храбрости и военного мастерства.

Позже эти слова прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Российский политик назвал высказывание Трампа «пафосной чушью». Он напомнил, что потери СССР во время Великой Отечественной войны составляют около 27 млн человек.

В свою очередь, член Совета Федерации РФ Наталья Никонорова отметила, что высказывание президента США — это одно из проявлений его нарциссического менталитета.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили фразу Трампа о роли США во Второй мировой войне.