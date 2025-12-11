На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: Киев может обмануть, предлагая России «взаимные уступки»

Военэксперт Дандыкин: не стоит доверять предложениям Киева о взаимных уступках
Susana Vera/Reuters

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ридусу» прокомментировал публикацию в издании The Telegraph о согласии украинской стороны на «взаимные уступки» территорий. По его мнению, Киев «может в очередной раз обмануть», поэтому доверять ему нельзя.

«Впрочем, все это вилами по воде писано. Судя по делам Киева, останавливать боевые действия украинская сторона пока не планирует. Видим сотни украинских беспилотников в небе над нашими регионами и атаки на танкеры в Черном море. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник недавно заявил, что Москва получит дырку от бублика», — отметил Дандыкин.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

The Telegraph сообщил, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Украинское издание «Зеркало недели» позднее уточнило, что Киев хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей взамен на уход ВСУ из Донбасса.

На Украине рассказали о законодательных «черновиках» по проведению выборов.

