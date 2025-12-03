Генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина»

«Лучший способ» изменить ход мыслей российского президента Владимира Путина по решению на Украине – это продолжение поставок оружия Киеву и ужесточение санкционного давления на Москву. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает газета Financial Times.

«(Необходимо – «Газета.Ru») убедиться, что русские понимают, что поставки оружия на Украину будут продолжаться», — подчеркнул он.

Как пишет FT, по словам Рютте, это должно происходить на фоне усиления экономического санкционного давления на Россию.

«Это лучший способ изменить ход мыслей Путина», — утверждает генсек НАТО.

При этом Рютте выразил надежду на то, что прошедшие в Москве переговоры «приведут к результатам».

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.