В Грузии назвали «безответственными» европейских политиков

Парламентарий Папуашвили: безответственная политика Брюсселя разрушит ЕС
РИА Новости

Безответственная политика Брюсселя довела Европейский союз (ЕС) до «цивилизационной пропасти». Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета Взгляд. Он подчеркнул, что сегодня США указывают ЕС не те проблемы, о которых Тбилиси говорит давно.

«Придется пересмотреть существующие подходы. <...> Об этих проблемах сегодня говорит главный партнер ЕС и основной гарант безопасности — США», — отметил Папуашвили.

Это сигнал тревоги, который «должен отрезвить Европу, чтобы она урегулировала растущий, системный, глубокий политический кризис». Сейчас в ЕС теряется экономическая стабильность, уничтожается культурная идентичность и ставится под вопрос основа европейской идеи, добавил парламентарий.

В конце ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Евросоюз, Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее в Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в ЕС.

