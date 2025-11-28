На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии отметили годовщину отказа от просьб о вступлении в Евросоюз

Мэр Тбилиси Каладзе: за прошедший год Грузия укрепила суверенитет
РИА Новости

Спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС), Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком». Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Никому не дадим растоптать нашу независимость. Родина — превыше всего. <...> Мы избраны большинством населения именно для того, чтобы сохранить мир и прогресс», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что «вопрос евроинтеграции использовался европейской бюрократией для давления и шантажа на Грузию и ее правительство».

Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси оппозиция собирает антиправительственный митинг, сообщает издание.

28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Журналисты напоминают, что на акциях протеста в Грузии в тот период пострадало свыше 170 полицейских, в которых стреляли из пиротехники и бросали «коктейли Молотова».

Ранее грузинские СМИ заявили о подготовке в Литве радикалов для беспорядков в Тбилиси.

