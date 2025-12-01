В Грузии появилась партия, выступающая за отказ от вступления в НАТО и Евросоюз

Партия «Единая нейтральная Грузия», выступающая против присоединения страны к Евросоюзу (ЕС) и НАТО, провела учредительное собрание. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

«Мы должны свыкнуться с тем, что, если продолжим пребывать в евроиллюзиях, рано или поздно Вашингтон и Брюссель вновь смогут привести к власти собственную агентуру. Партия «Нейтральная Грузия» сделает всё для того, чтобы эта евроиллюзия закончилась», — заявил глава партии Вато Шакаришвили.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы.

Ранее в Грузии назвали причину гнева Брюсселя на Тбилиси.