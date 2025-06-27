«Снимите маски, антихристы!». В Армении попытка силовиков задержать священника обернулась дракой

В Армении продолжаются гонения на Армянскую апостольскую церковь. В этот раз представители Службы национальной безопасности страны прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна. В результате между силовиками и духовенством произошла стычка. Союз армян России назвал действия властей республики позором, а Филипп Киркоров призвал прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей.

27 июня в городе Вагаршапат, на территории первопрестольного святого Эчмиадзина — духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ), произошла потасовка между силовиками и священниками. К резиденции католикоса всех армян Гарегина II были отправлены четыре спецподразделения. Сотрудники Службы национальной безопасности страны пытались задержать архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, но священники и прихожане не позволили им это сделать, передает «Sputnik Армения».

«Снимите маски, вы антихристы! <…> Что вы творите, вы же за это ответите!» — выкрикивали верующие сотрудникам СНБ.

Спустя некоторое время Аджапахян вышел к правоохранителям и выразил готовность проследовать за ними. Он заявил, что не представляет угрозы для Армении.

«Главная угроза сидит в правительстве» , — заметил священнослужитель.

На фоне напряженной обстановки в резиденции Аджапахяну стало плохо. Позже силовики покинули территорию Эчмиадзина, «исходя из соображений безопасности».

На ситуацию отреагировал Следственный комитет Армении. В ведомстве подчеркнули, что группа лиц воспрепятствовала деятельности правоохранителей. Против Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

Вскоре архиепископ в беседе с журналистами прокомментировал произошедшее. По его словам, «силовики хотели маски-шоу, не получилось» . Аджапахян объяснил, что правоохранители могли задержать его спокойно, но они осознанно предпочли демонстративное задержание.

Священнослужитель принял решение явиться в СК вместе с адвокатом.

Первопрестольный святой Эчмиадзин Монастырский комплекс, а также духовный и административный центр Армянской апостольской церкви. Здесь находится престол верховного патриарха и католикоса всех армян. Расположен в городе Вагаршапат Армавирской области Армении. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Арест Галстаняна

Накануне в Армении арестовали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта (в миру Вазген Галстанян). Следователи считают, что священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты в стране с целью захвата власти.

По версии СК Армении, архиепископ пытался добиться смены власти в стране «не разрешенным конституцией страны способом» с ноября 2024 года. На сайте ведомства отмечается, что Галстанян вместе с соратниками решил «сформировать 200–250 ударных групп, в состав которых войдут до 25 человек с военной подготовкой».

25 июня в домах лидера и членов «Священной борьбы» прошли обыски. В тот же день Галстаняна и еще нескольких представителей оппозиции, включая двух священнослужителей, задержали. Спустя сутки архиепископа заключили под стражу.

Премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя задержание Галстаняна, заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Армении и захвату власти .

«Такого позора еще не было!»

Союз армян России (САР) осудил действия властей и силовиков в отношении Армянской церкви и назвал их постыдными.

«Такого позора в истории нашего народа еще не было! Пашинян своими провокационными действиями против церкви, бизнеса, диаспоры пытается уничтожить все, на чем зиждется человеческая сущность. Это делается для того, чтобы до выборов 2026 года не дошла ни одна сила, представляющая армянский народ с его вековыми духовными и моральными ценностями, гордостью и честью», — говорится в Telegram-канале объединения.

САР призвал правительство Армении и правоохранительные органы соблюдать конституцию страны и не превышать свои полномочия, а армянский народ — встать на защиту церкви.

Действиями СНБ Армении в резиденции католикоса всех армян возмутилась и главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня», телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Вернувшись из Турции, эфенди Пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?» — отметила она в Telegram-канале.

Народный артист РФ Филипп Киркоров также призвал прекратить нападки на духовенство. По его словам, властям Армении необходимо «прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей».

«Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении», — сказал музыкант на видео, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кроме того, Киркоров назвал абсурдными и надуманными обвинения в адрес арестованного ранее в Армении предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Бизнесмена обвиняют в публичных призывах к захвату власти в Армении. Поводом вокруг скандала стала критика Карапетяном армянских властей из-за политики в отношении церкви.

На арест предпринимателя отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Карапетян обладает российским гражданством, и по этому вопросу ведутся необходимые контакты.





«Стратегия переворота»

На этой неделе премьер Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) писал, что в Армении мог произойти государственный переворот, который пытались организовать «мошенники», однако их план провалился.

«Этот процесс войдет в историю как «неудавшийся государственный переворот мошенников», — отметил Пашинян, ссылаясь на материал портала Civic.

Авторы статьи сообщили, что армянская оппозиция якобы планировала свергнуть правительство Пашиняна при участии российских компаний и экс-президентов Армении. Издание опубликовало копию документа под названием «Стратегия переворота». В нем написано, что цель переворота — передать власть народу и церкви, забрав ее у «режима Пашиняна».

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Публичный конфликт между Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. По словам политика, в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Также стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

30 мая на страницах Пашиняна и его супруги в Facebook были опубликованы несколько постов с резкими словами в адрес представителей ААЦ. На фоне этого оппозиционеры раскритиковали премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить чету от церкви.