В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ о выплате компенсаций Грузии

Песков: Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по Грузии
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия не будет выполнять требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу событий в Грузии в 2008 году.

«Это отдельная тема, отдельная субстанция», — ответил Песков на вопрос журналиста, как решение ЕСПЧ повлияет на отношения России и Грузии.

14 октября Международная инстанция ЕСПЧ удовлетворила государственный иск со стороны Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере €253 млн из-за якобы нарушений прав человека после конфликта, который имел место в 2008 году.

Исковое заявление было подано еще в 2008 году. По оценкам суда, Россия якобы допустила нарушения, включая «чрезмерное применение силы», «жестокое обращение», «незаконные задержания» и «незаконные ограничения» передвижения через границу «между территорией, контролируемой Грузией».

При этом поданное в 2021 году в ЕСПЧ заявление со стороны граждан Южной Осетии суд отклонил.

Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ЕСПЧ — ангажированная структура, решения которой незаконны и могут не признаваться Россией.

Ранее Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17.

