В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ о выплате компенсаций Грузии

Песков: Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по Грузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия не будет выполнять требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу событий в Грузии в 2008 году.

«Это отдельная тема, отдельная субстанция», — ответил Песков на вопрос журналиста, как решение ЕСПЧ повлияет на отношения России и Грузии.

14 октября Международная инстанция ЕСПЧ удовлетворила государственный иск со стороны Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере €253 млн из-за якобы нарушений прав человека после конфликта, который имел место в 2008 году.

Исковое заявление было подано еще в 2008 году. По оценкам суда, Россия якобы допустила нарушения, включая «чрезмерное применение силы», «жестокое обращение», «незаконные задержания» и «незаконные ограничения» передвижения через границу «между территорией, контролируемой Грузией».

При этом поданное в 2021 году в ЕСПЧ заявление со стороны граждан Южной Осетии суд отклонил.

Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ЕСПЧ — ангажированная структура, решения которой незаконны и могут не признаваться Россией.

Ранее Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17.