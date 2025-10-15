В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ о выплате компенсаций Грузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия не будет выполнять требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу событий в Грузии в 2008 году.
«Это отдельная тема, отдельная субстанция», — ответил Песков на вопрос журналиста, как решение ЕСПЧ повлияет на отношения России и Грузии.
14 октября Международная инстанция ЕСПЧ удовлетворила государственный иск со стороны Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере €253 млн из-за якобы нарушений прав человека после конфликта, который имел место в 2008 году.
Исковое заявление было подано еще в 2008 году. По оценкам суда, Россия якобы допустила нарушения, включая «чрезмерное применение силы», «жестокое обращение», «незаконные задержания» и «незаконные ограничения» передвижения через границу «между территорией, контролируемой Грузией».
При этом поданное в 2021 году в ЕСПЧ заявление со стороны граждан Южной Осетии суд отклонил.
Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ЕСПЧ — ангажированная структура, решения которой незаконны и могут не признаваться Россией.
Ранее Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17.