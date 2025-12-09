Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России

Пленум Верховного суда (ВС) России признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило под председательством главы высшей судебной инстанции РФ Игоря Краснова.

«Признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней», — говорится в постановлении.

Этот документ также исключает из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В документах ее упоминания заменили на Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 года.

В постановлении подчеркивается, что теперь именно в соответствии с новым пактом каждый человек имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела с участием компетентного, независимого и беспристрастного суда.

До этого зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой объяснил, что предложение кабмина денонсировать Европейскую конвенцию против пыток во многом носит «технический характер», потому что Россия вышла из Совета Европы после начала военной операции на Украине. Он считает, что у ЕСПЧ существуют двойные стандарты, поэтому России участие в этих договорах не нужно.

Ранее в Госдуме назвали незаконным решение ЕСПЧ по иску Грузии против России.