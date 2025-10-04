В Венгрии заявили о праве выступать против членства Украины в ЕС

Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной. Такое заявление в ходе интервью для портала Hetek сделал премьер-министр республики Виктор Орбан.

Он отметил, что в настоящее время около 24 стран — членов Европейского союза (ЕС) выражают желание принять Украину в региональное содружество.

«В конечном счете вопрос в том, имеют ли венгры право не хотеть быть в ЕС с украинцами. Я думаю, что мы имеем на это право, потому что мы являемся членами, а они — нет», — сказал глава правительства.

По его словам, Венгрия не хочет быть связана с Украиной ни в экономическом плане через Евросоюз, ни в военном плане через НАТО.

«У нас есть право <...> заявить, что ЕС не будет расширяться в сторону Украины», — добавил Орбан.

1 октября он выразил уверенность, что вступление Украины в региональное содружество ознаменует прямое участие Европы в вооруженном конфликте. Кроме того, при таком развитии событий деньги европейских налогоплательщиков отправятся Киеву. Как сказал премьер-министр Венгрии, принятие Украины в ЕС — «это слишком», достаточно было бы стратегического соглашения о сотрудничестве.

Ранее Орбан призвал ЕС не бояться России.