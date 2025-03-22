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В Венгрии назвали условие для снятия вето на обсуждение членства Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия не снимет вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству в Закарпатье отнятые у него права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, сегодня он в ходе телефонного разговора с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер поднял вопрос нарушения прав венгерской общины в Закарпатье. Сийярто подчеркнул, что Киев, «несмотря на постоянные обещания и красивые слова», до сих пор не вернул закарпатским венграм права, отнятые у них в 2015 году.

«Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям», — написал венгерский министр.

Он отметил, что пока сохраняется эта «печальная ситуация», прогресс на переговорах о вступлении Украины в ЕС невозможен.

20 марта в ходе саммита ЕС в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие заявления по Украине. В итоге его поддержали только 26 стран. До этого Венгрия блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировкой о «достижении мира через силу».

Днем ранее страны Северной Европы и Балтии призвали включить Украину в ЕС по ускоренному плану. Дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии подчеркнули, что безоговорочно поддерживают членство Украины в Евросоюзе.

Представители этих стран также выразили опасение, что Венгрия может подорвать шансы Киева на вступление в ЕС.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.

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