Украина убрала из мирного плана пункт о правах нацменьшинств

Лавров: после контактов с ЕС Киев убрал из мирного плана пункт о нацменьшинствах

После того, как президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с руководителями стран Европы, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств в республике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров ходе круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в изначальной версии плана, состоящего из 28 пунктов, было прописано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, «и вся нацистская идеология, и деятельность должны быть запрещены».

Лавров утверждает, что после контактов с европейскими лидерами Киев убрал из документа пункт о «запрете всей нацистской идеологии и деятельности».

Согласно обновленному мирному плану президента США Дональда Трампа, должен быть зафиксирован контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Согласно информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Ранее Лавров назвал Трампа единственным заботящимся о правах человека западным лидером.