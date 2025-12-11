Для европейских лидеров провал украинского проекта станет личной трагедией, поскольку будет грозить серьезнейшими обвинениями. Однако и США не желают победы России, несмотря на миротворческие усилия главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Константин Кеворкян.

«Насчет Соединенных Штатов нам обольщаться не нужно. Это долгое геополитическое противостояние с Россией будет продолжаться. Трамп заинтересован вывести Америку из конфликта с Россией на украинском поле, чтобы развязать себе руки на китайском направлении. Но это не значит, что он желает победы России», — считает эксперт.

Он добавил, что «Россия, увязшая в тлеющем конфликте — то, что нужно Вашингтону», особенно если он никак не будет в нем задействован.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по его словам, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

Ранее Лавров указал на истощение ресурсов Запада по ведению прокси-войны с Россией.