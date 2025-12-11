На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров сообщил об устранении недопонимания после встречи Путина и Уиткоффа

Лавров: Путин и Уиткофф на встрече устранили все недопонимания между РФ и США
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на встрече в Кремле в начале декабря устранили все недопонимания между странами, которые возникли из-за паузы после встречи Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Теперь здесь в наших переговорах с американцами по украинской проблеме я лично считаю, что недоразумения и недопонимания были устранены», — сказал глава МИД РФ в ходе посольского круглого стола по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

Речь, среди прочего, идет о том, что Украина должна вернуться к нейтральным, внеблоковым основам.

Накануне Лавров сообщил, что в тех предложениях, которые спецпосланник президента США привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы.

Ранее сообщалось, что мирное предложение США «ухудшилось» для Украины после встречи Путина и Уиткоффа.

Переговоры о мире на Украине
