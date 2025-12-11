На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сувениры от бабушки»: в Подмосковье таксист разоблачил мошенницу

112: в Раменском внимательный таксист разоблачил курьера-мошенника
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В городе Раменское Московской области таксист разоблачил курьера-мошенника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Одним вечером водитель Тимофей отвозил девушку из Москвы-Сити на встречу якобы с бабушкой. Мужчина заметил, как клиентка какое-то время постояла у подъезда, ожидая кого-то, а потом вернулась к нему в машину со странным пакетом. Уже по дороге таксист уточнил, что у нее там, на что получил ответ — сувениры от бабушки», — говорится в публикации.

По данным канала, водитель не поверил девушке, поэтому остановил транспорт возле ближайшего дежурившего патруля. Тогда правоохранители осмотрели вещи пассажирки и обнаружили в пакете 3 млн рублей, а также золото, которое нарушительница планировала продать.

Также сообщается, что полицейские задержали пассажирку и доставили в отдел. Кроме того, после произошедшего мошенники связались с таксистом и начали угрожать его семье.

Ранее прохожий облапал популярную блогершу во время съемок в метро, это попало на видео.

