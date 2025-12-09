На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирное предложение США «ухудшилось» для Украины после встречи Путина и Уиткоффа

Axios: предложение США по решению конфликта на Украине ухудшилось для Киева
Nathan Howard/Reuters

Мирное предложение Украине от США в рамках урегулирования украинского конфликта «ухудшилось» после переговоров спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря. Об этом сообщает портал Axios.

«Украинский чиновник заявил, что предложение США ухудшилось с точки зрения Киева после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели на прошлой неделе в Кремле пятичасовую встречу с Путиным», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что американская сторона стремится получить от украинского лидера Владимира Зеленского четкое «да» по реализации плана президента США Дональда Трампа.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
