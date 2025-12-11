В Минобороны назвали число сбитых воздушных целей над российскими регионами

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России (ВС РФ) на регионами России были сбиты десять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS (РСЗО), а также управляемая ракета большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, ПВО подавили и ликвидировали 396 украинских беспилотников самолетного типа.

До этого Минобороны сообщало, что ПВО за ночь уничтожили 287 украинских беспилотников в 12 российских регионах. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 – в Новгородской области, 11 – в Ярославской области, 10 – в Липецкой области. Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь предположил, что выпущенные на Москву и Московскую область украинские БПЛА могли быть направлены из Сумской и Черниговской областей.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке БПЛА в Новгородской области.