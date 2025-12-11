На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал потери ВСУ с начала СВО

Лавров: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 миллион человек
Kaan Soyturk/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской специальной военной операции превысили 1 миллион человек. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

«Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти», — сказал дипломат.

Министр также высказал мнение, что Украина «из идеологически заряженного боевого отряда, которая подпитывалась идеологией нацизма», превратилась в организованную преступную группу, погрязла в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров (европейские страны — прим. ред.).

27 ноября во время пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в октябре потеряли более 47 тысяч человек. По его словам, главной проблемой ВСУ является растущий разрыв между численностью направляемых в бой военных и потерями. Российский лидер уточнил, что сейчас ряды украинской армии пополнили 16,5 тысяч насильственно мобилизованных бойцов. Тем временем около 15 тысяч вернули из госпиталей.

Ранее украинские военные пожаловались на потерю морального духа.

СВО: последние новости
