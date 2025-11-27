На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин раскрыл потери ВСУ в зоне боевых действий в октябре

Путин: ВСУ в октябре потеряли более 47 тысяч военнослужащих
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в октябре составили более 47 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Бишкеке, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«В октябре, по-моему, 47 с лишним тысяч потерь [у ВСУ] — 47,5 тысяч», — сказал глава государства.

По его словам, главной проблемой ВСУ является растущий разрыв между численностью направляемых в бой военных и потерями. Путин уточнил, что сейчас ряды украинской армии пополнили 16,5 тысяч насильственно мобилизованных бойцов. Тем временем около 15 тысяч вернули из госпиталей.

«Если все посчитать, точно, с десятыми долями, то минус получается — 15 тысяч. А в предыдущем месяце минус был — 10 тысяч. То есть разрыв постоянно увеличивается», — сообщил президент России.

Также Путин обратил внимание на «очень высокое» дезертирство в украинской армии. Он отметил, что об этом свидетельствуют не только данные Минобороны РФ и российских СМИ, но информация западной прессы.

26 ноября в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ только за сутки потеряли более 1460 военнослужащих в зоне боевых действий.

До этого стало известно, что совокупные потери Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек, в том числе ранеными.

Ранее Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке.

