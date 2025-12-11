Москвич пять лет жил с липомой, пока та не стала размером с арбуз

В Москве мужчина пять лет ходил с липомой, пока та не стала размером с арбуз

В Москве врачи спасли мужчину, который пять лет ходил с липомой, пока та не стала размером с арбуз. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

За помощью к врачам обратился мужчина с огромным новообразованием в межлопаточной области спины и рассказал, что все началось пять лет назад с «комка», который постепенно увеличивался. К медикам с этой проблемой он не обращался.

На момент госпитализации липома достигла размеров 30 на 30 см, а состояние мужчины было тяжелым. У пациента была температура 39°C, озноб и сильная боль в области опухоли.

Мужчине экстренно провели операцию, в ходе которой вскрыли и обработали гнойный очаг. Также ему выполнили пластику местными тканями, чтобы закрыть обширную рану.

После операции мужчина успешно восстановился. Его выписали домой.

