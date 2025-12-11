На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич пять лет жил с липомой, пока та не стала размером с арбуз

Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве врачи спасли мужчину, который пять лет ходил с липомой, пока та не стала размером с арбуз. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

За помощью к врачам обратился мужчина с огромным новообразованием в межлопаточной области спины и рассказал, что все началось пять лет назад с «комка», который постепенно увеличивался. К медикам с этой проблемой он не обращался.

На момент госпитализации липома достигла размеров 30 на 30 см, а состояние мужчины было тяжелым. У пациента была температура 39°C, озноб и сильная боль в области опухоли.

Мужчине экстренно провели операцию, в ходе которой вскрыли и обработали гнойный очаг. Также ему выполнили пластику местными тканями, чтобы закрыть обширную рану.

После операции мужчина успешно восстановился. Его выписали домой.

Ранее московские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 30 кг.

