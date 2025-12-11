На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что никто в Европе не говорит о решении первопричин конфликта на Украине

Лавров: в Европе хотят только перемирия и передышки
Kevin Lamarque/Reuters

Европейские политики не говорят о решении первопричин конфликта на Украине, они хотят только перемирия и передышки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран,» — сказал министр на посольском круглом столе по вопросу урегулирования.

Он отметил, что российско-американские переговоры посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования конфликта.

По его словам, в настоящее время немало спекуляций и вбросов по этой теме, целью которых является осложнение поиска развязок.

Накануне глава МИД РФ заявил, что президент США Дональд Трамп является единственным политиком, который понимает первопричины ситуации на Украине.

Среди первопричин конфликта он назвал вопрос вступления Украины в НАТО.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому надо начать соглашаться с предложениями мира.

Переговоры о мире на Украине
