Сибиряк на Kia Rio влетел в скорую, спешившую в больницу с ребенком

В Сибири Kia Rio протаранил авто с медиками, спешившими в больницу с ребенком

В городе Дзержинске Нижегородской области иномарка влетела в скорую помощь, перевозившую ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Скорая столкнулась с легковушкой в центре Дзержинска. В аварии пострадали четверо, среди них ребенок», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, автомобиль экстренных медицинских служб ехал на красный сигнал светофора через перекресток Грибоедова. Медики везли в больницу ребенка с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. В этот момент карета скорой столкнулась с Kia Rio. В результате ДТП водитель иномарки, два фельдшера и ребенок пострадали.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина медиков и Kia Rio получили повреждения, а в момент удара автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого на западе Москвы пешеход попал под колеса машины. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее сибиряки разыграли пожар в машине, чтобы украсть 10 млн рублей.