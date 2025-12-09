На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп указал на преимущество России в конфликте с Украиной

Трамп: преимущество в конфликте на Украине за Россией и всегда было за ней
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что преимущество в конфликте на Украине остается за Россией и всегда было за ней.

«Преимущество у России... И оно всегда было у нее. Она намного больше, намного сильнее», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что «отдает Украине должное», однако в какой-то момент победа «начинает определяться размером».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для российских войск на фронте сохраняется позитивная динамика по всем направлениям. По его словам, «из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается, то есть темп движения войск увеличивается».

Глава государства также отмечал, что боевые действия на Украине прекратятся, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. Вместе с тем, глава государства отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения.

Ранее Трамп сравнил переговорные позиции России и Украины.

