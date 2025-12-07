На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков раскрыл подход России к администрации Трампа

Песков: подход к РФ администрации Трампа контрастирует со сроком Байдена
Roman Naumov/Global Look Press

Посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров, в том числе Джо Байдена. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», — дал оценку пресс-секретарь российского лидера.

Как отмечается, представитель Кремля прокомментировал обновленную стратегию национальной безопасности США, из которой исчезло упоминание России как «прямой угрозы», где при этом также содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о намерении команды Трампа обновить ядерную триаду. Также Хегсет анонсировал в Соединенных Штатах проведение новых ядерных испытаний. Шеф штаб-квартиры Министерства обороны США при этом уточнил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие на равных с другими странами.

Ранее в Кремле сообщили о приверженности РФ миру на Украине.

