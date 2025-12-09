Трамп предрек президенту Венесуэлы конец

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены». Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

При этом американский лидер отказался исключить или подтвердить возможность отправки военных США в Венесуэлу.

«Я не хочу… ни утверждать, ни исключать. Я не говорю об этом», — сказал политик.

Трамп добавил, что США могут рассмотреть возможность распространения операции по борьбе с наркотрафиком на Карибах на Колумбию и Мексику.

В конце ноября телеканал CNN сообщал, что Мадуро заявил о готовности уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Такое предложение возможного выхода из кризиса не понравилось ряду американских чиновников, и Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

До этого Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если тот не уйдет в отставку. Американский лидер также объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро».