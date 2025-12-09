На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп предрек президенту Венесуэлы конец

Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены»
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены». Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

При этом американский лидер отказался исключить или подтвердить возможность отправки военных США в Венесуэлу.

«Я не хочу… ни утверждать, ни исключать. Я не говорю об этом», — сказал политик.

Трамп добавил, что США могут рассмотреть возможность распространения операции по борьбе с наркотрафиком на Карибах на Колумбию и Мексику.

В конце ноября телеканал CNN сообщал, что Мадуро заявил о готовности уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Такое предложение возможного выхода из кризиса не понравилось ряду американских чиновников, и Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

До этого Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если тот не уйдет в отставку. Американский лидер также объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро».

