В США нашелся новый «лидер свободного мира», пообещавший бесплатные яйца

Губернатор американского штата Калифорния и член Демократической партии Гэвин Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира» на фоне остановки работы правительства США. Его заявление опубликовано на странице губернаторской пресс-службы в соцсети Х.

«Теперь, когда Вашингтон закрыт, я, Гэвин Ньюсом, стал лидером свободного мира», — говорится в сообщении.

Политик обнародовал политическую программу, где пообещал повсеместный доступ к лечению, бесплатное школьное питание, уход за детьми и другие пункты. Помимо этого ироничный список включает «бесплатные яйца» и субсидии на использование «гелей для волос только для симпатичных демократов».

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США.