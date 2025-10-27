На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Калифорнии заявил, что хочет стать следующим президентом США

Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на будущих выборах. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Да. В противном случае я бы просто солгал, а я так делать не могу», — сказал глава штата.

Ньюсон добавил, что ждет результатов промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. По словам губернатора, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо.

В августе Трамп заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил в соцсети Truth Social, что его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы.

Сын президента прикрепил к публикации материал телеканала Fox News с прогнозом о шансах республиканцев на президентский пост. В нем вероятность победы Дональда Трампа на выборах 2028 года оценивается в 4%.

Ранее в конгрессе призвали обязать Харрис дать показания о здоровье Байдена.

