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Стало известно, сколько стоит ужин с Трампом

Wired: ужин с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго стоит $5 млн
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Andrew Harnik/AP

Ужин наедине с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стоит $5 млн. Об этом сообщает портал Wired со ссылкой на источники.

При этом за участие в ужине с Трампом совместно с другими посетителями, по данным издания, необходимо заплатить $1 млн.

Подчеркивается, что предложение крайне ограниченно, а подтверждение участия в ужине с Трампом производится «в порядке живой очереди».

При этом стоимость званого ужина президента США Дональда Трампа в Национальной галерее США перед его инаугурацией превысила $200 млн.

До этого Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства по праву рождения, а затем пообещал предоставлять гражданство США по «золотой карте» за $5 млн.

Ранее суд заблокировал указ Трампа о прекращении выдачи гражданства США по праву рождения.

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