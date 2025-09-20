На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

Трамп представил новую визовую программу для богатых иностранцев
true
true
true

Президент США Дональд Трамп представил новую визовую программу для состоятельных иностранцев, по которой за разную цену можно будет купить вид на жительство. Об этом сообщается на правительственном сайте.

За $1 млн можно приобрести «золотую карту» для физических лиц. Она предоставит право на ускоренное получение вида на жительство в Соединенных Штатах.

За $5 млн будет доступен расширенный ВНЖ, с возможностью проживания на американской территории в течение 270 дней без уплаты налогов.

По мнению американского лидера, круг покупателей данных карт составит около 1 млн человек.

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением ввести новые визовые ограничения для китайских журналистов. Американские власти таким образом решили сократить срок их пребывания 90 днями с возможностью продления.

Что касается журналистов из других стран, то для них будет действовать ограничение в 240 дней. Это отменит действующее правило, позволяющее им оставаться в стране до окончания срока командировки.

Ранее США вернули безвизовый режим для Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами