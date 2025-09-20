Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

Президент США Дональд Трамп представил новую визовую программу для состоятельных иностранцев, по которой за разную цену можно будет купить вид на жительство. Об этом сообщается на правительственном сайте.

За $1 млн можно приобрести «золотую карту» для физических лиц. Она предоставит право на ускоренное получение вида на жительство в Соединенных Штатах.

За $5 млн будет доступен расширенный ВНЖ, с возможностью проживания на американской территории в течение 270 дней без уплаты налогов.

По мнению американского лидера, круг покупателей данных карт составит около 1 млн человек.

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением ввести новые визовые ограничения для китайских журналистов. Американские власти таким образом решили сократить срок их пребывания 90 днями с возможностью продления.

Что касается журналистов из других стран, то для них будет действовать ограничение в 240 дней. Это отменит действующее правило, позволяющее им оставаться в стране до окончания срока командировки.

Ранее США вернули безвизовый режим для Венгрии.