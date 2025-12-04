В Раде сообщили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, повлияли на новый проект бюджета страны на 2026 год. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.live» в своем Telegram со ссылкой на депутата Верховной рады Нины Южаниной.

«Этот бюджет формировался при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса Ермаком», — заявила она.

Южанина выразила уверенность, что принятие такого бюджета может быть опасно для Украины, поскольку в нем засекречена значимая часть расходов, которая, по ее словам, может быть украдена.

3 декабря Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. За документ проголосовали 257 депутатов, против выступили 37 парламентариев, еще 24 воздержались.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в документе присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

Ранее в Раде допустили неспособность обеспечить бюджет ВСУ после конфликта.