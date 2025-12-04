На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде сообщили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

Депутат Рады Южанина: на проект нового бюджета Украины повлияли Ермак и Миндич
true
true
true
close
РИА Новости

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, повлияли на новый проект бюджета страны на 2026 год. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.live» в своем Telegram со ссылкой на депутата Верховной рады Нины Южаниной.

«Этот бюджет формировался при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса Ермаком», — заявила она.

Южанина выразила уверенность, что принятие такого бюджета может быть опасно для Украины, поскольку в нем засекречена значимая часть расходов, которая, по ее словам, может быть украдена.

3 декабря Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. За документ проголосовали 257 депутатов, против выступили 37 парламентариев, еще 24 воздержались.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в документе присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

Ранее в Раде допустили неспособность обеспечить бюджет ВСУ после конфликта.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами