Украина в следующем году направит половину бюджета на вооружение

Свириденко: Украина направит 50% бюджета в 2026 году на производство оружия

Украинские власти в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает издание «Главком».

Приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

Планируется привлечь $37 млрд макрофинансовой помощи на 2026—2027 годы.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении трат на сектор безопасности и обороны страны в 2025 году на 412 млрд гривен ($9,8 млрд).

До этого Зеленский сообщал, что Украине нужно найти $65 млрд, чтобы закрыть дефицит бюджета и закупку беспилотников, ракет и систем радиоэлектронной борьбы для украинской армии.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят выделить Украине €100 млрд до 2034 года.