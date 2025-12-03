Верховная рада утвердила бюджет Украины на следующий год

Рада утвердила проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд

Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. Трансляция заседания велась телеканалом «Рада».

За документ проголосовали 257 депутатов, против выступили 37 парламентариев, еще 24 воздержались.

1 декабря украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что во вторник оппозиция намерена блокировать трибуну Верховной рады во время заседания по бюджету. По его словам, предстоящее голосование о принятии закона о государственном бюджете Украины на 2026 год станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее правительство страны. Железняк добавил, что в документе по-прежнему присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

В начале ноября Национальный банк Украины рассказал, что госдолг Украины в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая задолженность республики оценивалась в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходилось на внешние обязательства.

Ранее Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования Украины.