На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховная рада утвердила бюджет Украины на следующий год

Рада утвердила проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд
true
true
true
close
РИА Новости

Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. Трансляция заседания велась телеканалом «Рада».

За документ проголосовали 257 депутатов, против выступили 37 парламентариев, еще 24 воздержались.

1 декабря украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что во вторник оппозиция намерена блокировать трибуну Верховной рады во время заседания по бюджету. По его словам, предстоящее голосование о принятии закона о государственном бюджете Украины на 2026 год станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее правительство страны. Железняк добавил, что в документе по-прежнему присутствует большое количество «пробелов». Среди них — проигнорированные правительством поправки депутатов и «дыра» по финансированию сектора обороны.

В начале ноября Национальный банк Украины рассказал, что госдолг Украины в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая задолженность республики оценивалась в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходилось на внешние обязательства.

Ранее Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами