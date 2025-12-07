На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Как хорошие люди, так и тупые»: Трамп оценил американских госсекретарей

Трамп: Рубио может стать лучшим госсекретарем в истории США
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что его госсекретарь Марко Рубио может войти в историю, как величайший лидер американской дипломатии. Об этом глава Белого дома сказал на торжественном ужине по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает РИА Новости.

«Если мы продолжим идти тем же тем путем, он (Рубио – прим.ред.) станет величайшим госсекретарем нашей страны», — от метил президент США.

Трамп также добавил, что главой американской дипломатии работали, «как хорошие люди, так и тупые».

До этого стало известно, что Рубио переключился с Украины на Венесуэлу из-за политических амбиций. Как отмечается, на этой неделе в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел НАТО, где обсуждался «стремительно меняющийся ход российско-украинского конфликта». Однако место Рубио на этой встрече пустовало. Вместо этого дипломат погрузился в геополитическую битву с Венесуэлой, сообщил источник западной прессы, знакомый с ситуацией.

Ранее Рубио сообщил, что США с нетерпением ждут размещения своих истребителей в Финляндии.

