Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину максимально сильной, являются проявлением новой формы нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Чем меньше людей на Украине, с точки зрения Каллас, тем она сильнее что ли? Богаче?» — выразила недоумение Захарова.

По словам дипломата, это и есть «нацизм», только в новой обертке — циничной, холодной и абсолютно аморальной. Захарова считает, что под видом некоего стремления к благополучию и заботы о людях можно заявить все, что угодно.

Кроме того, Захарова прокомментировала «гордое» заявление Каллас о том, что помощь Украине со стороны ЕС уже превысила €187 млрд. Только Каллас, по словам представителя МИД РФ, забыла сказать, к чему эта помощь привела.

До этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта на Украине, «фригидная Европа» во главе с Каллас и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен усиленно продвигает войну до последнего украинца.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».