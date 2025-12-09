В Кремле рассказали о предполагаемой встрече Путина и Аракчи

Песков: встречи Путина и Аракчи не планируется в ближайшее время

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию, но встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Москву не планируется. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«На этой неделе таких планов нет и нет такой возможности», — отметил он.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина после успешного государственного визита в Индию планируется очень напряженная рабочая неделя.

7 декабря стало известно, что глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на следующей неделе планирует совершить визиты в Москву и Минск в рамках постоянных консультаций, где намерен провести переговоры с властями России и Белоруссии.

26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза России Оксаной Лут.

Ранее российских туристов призвали не делать фото и видео в Иране.