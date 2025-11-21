В Иране рассказали об углублении оборонного сотрудничества с Россией

Россия оказала большую поддержку Ирану во время июньской войны с Израилем, после чего взаимодействие Москвы и Тегерана в сфере обороны усилилось. Об этом в интервью изданию The Economist рассказал глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Он отметил, что благодаря этому Иран стал даже более готовым к потенциальному конфликту, чем к предыдущей войне.

16 ноября глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин может посетить Тегеран летом 2026 года.

В январе текущего года Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. 2 октября договор вступил в силу.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.