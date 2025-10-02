Договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана вступил в силу

МИД РФ: Договор о партнерстве России и Ирана официально вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

«Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств», — говорится в заявлении.

В январе текущего года президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее президент Ирана обсудил с Путиным строительство АЭС «Бушер».