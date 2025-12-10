Зеленский анонсировал переговоры с США по послевоенному восстановлению Украины

Зеленский: Украина проведет переговоры с США по восстановлению после конфликта

Украинская сторона 10 декабря проведет переговоры с США относительно послевоенного восстановления страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня в графике-разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», — отметил он.

Как отметил украинский лидер, Украина продолжает определять «работоспособные и реалистичные шаги» для окончания конфликта.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

На этом фоне аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Ранее Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.