Трамп ввел санкции против МУС

Трамп наложил санкции на МУС за критику США и Израиля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил санкции на Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

«МУС не имеет юрисдикции в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС. Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — утверждают в Белом доме.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

До этого о планах Дональда Трампа ввести санкции против МУС сообщало информационное агентство Reuters.

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.