Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп ввел санкции против МУС

Трамп наложил санкции на МУС за критику США и Израиля
close
Shutterstock

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил санкции на Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

«МУС не имеет юрисдикции в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС. Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — утверждают в Белом доме.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

До этого о планах Дональда Трампа ввести санкции против МУС сообщало информационное агентство Reuters.

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами