«МУС — это пародия на правосудие». Как ордер на арест Нетаньяху расколол Запад Захарова ждет от США и ЕС ответа на призыв Коттона ко вторжению в Нидерланды

Сенатор-республиканец Том Коттон призвал США вторгнуться в Нидерланды из-за выдачи ордеров на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-главу МО Галанта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в этом случае она ждет заявления о поддержке Нидерландов от Джо Байдена, так как это их союзник по НАТО. Спикер Дмитрий Песков считает, что действия МУС вряд ли на что-то влияют. Нидерланды, Британия и Ирландия пообещали арестовать израильтян, а Венгрия готова предоставить им убежище.

Американский сенатор Том Коттон, которого избранный президент США Дональд Трамп якобы рассматривал на пост министра обороны страны, в соцсети X призвал Америку к вторжению в Нидерланды. Ранее королевство обозначило, что готово выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главу минобороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

«МУС — это пародия на правосудие, а Карим Хан [прокурор] — безумный фанатик. Горе ему и любому, кто попытается привести в исполнение эти незаконные ордера. Позвольте мне напомнить им всем по-дружески: американский закон о МУС не зря известен как «Гаагский акт о вторжении». Подумайте об этом», — написал Коттон.

«Гаагский акт о вторжении» — это закон от 2002 года, который позволяет действующему президенту США освобождать американских военнослужащих и союзников, удерживаемых МУС в Гааге. Коттон активно поддерживает Израиль. В 2023 году он заявил, что страна может «все разнести» в секторе Газа, а за любые действия израильтян несет ответственность только ХАМАС.

Нидерланды тоже союзник США

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале процитировала пост Коттона. По ее словам, теперь она ждет «высылки американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС (в знак солидарности)». Также Захарова в шутку написала, что ожидает, когда британский премьер-министр Кир Стармер выступит «в парламенте с заявлением о «хайли-лайкли» (вероятной) угрозе жизни подданного Его величества, Карим Хана». Кроме этого, дипломат сыронизировала, что ждет заявления действующего президента США Джо Байдена «о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО».

«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности урегулирования конфликта на Ближнем Востоке с помощью выдачи ордеров.

На Западе мнения разделились

Тем временем представитель офиса Стармера уже подтвердил, что Великобритания арестует Нетаньяху и Галанта в случае их приезда в страну, сообщил Times. Аналогичного мнения придерживается ирландский премьер Саймон Харрис.

«Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте еще раз четко заявить: что бы ни подразумевал МУС, не существует никакого знака равенства между Израилем и ХАМАС», — считает президент США Джо Байден, цитирует ТАСС.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался исполнять решение МУС. В эфире радиостанции Kossuth он пригласил Нетаньяху на переговоры в Будапешт и пообещал ему безопасность. По данным Reuters, Кипр еще не принял окончательное решение в этом вопросе, однако в целом они исполняют требования суда. Италия также воздержалась, пишет La Repubblica.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с [президентом РФ Владимиром] Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», — заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, цитирует РИА Новости.

21 ноября МУС решил арестовать Нетаньяху и Галанта за преступления против человечности в секторе Газа, так как у них есть неопровержимые доказательства этого. Также суд постановил арестовать и командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, но, вероятно, он уже мертв.

Израиль обвинил МУС в антисемитизме и коррумпированности, указав, что сейчас в секторе Газа все еще в тяжелых условиях находятся заложники.

Кроме этого, несколько месяцев назад прокурора Карима Хана обвинили в домогательствах. Они появились незадолго до запроса на выдачу ордера на арест лидеров Израиля . Хан напрямую не обвиняет в этом Израиль, но передает СМИ, что последние месяцы подвергался «широкому спектру нападений и угроз».

Прокурор якобы в течение года приставал к молодой сотруднице МУС. Сначала он лично перевел ее в свой офис, затем во время командировки якобы просил полежать с ним в одной постели, ломился к ней в номер ночью, требовал поехать с ним в отпуск, прикасался к ней. При этом женщина решила не подавать заявление, а в МУС порекомендовали Хану больше не приближаться к ней.