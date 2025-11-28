Вологодская область ужесточает правила продажи алкоголя

Правительство Вологодской области введет новые ограничения продажи алкоголя с 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба заксобрания.

В частности, власти вводят запрет на выкладку алкоголя в 3 м от касс в магазинах, минимизируя таким образом практику импульсивных покупок алкоголя, который размещается в зоне обязательного посещения покупателем.

Во избежание нарушений общественного порядка и решения проблемы «наливаек», на которые жалуются жители, вводится запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах, которые расположены в помещениях многоквартирных домов, вход в которые организован со стороны подъездов.

Кроме того, запрещается продажа алкоголя в магазинах, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах как нежилых, так и жилых зданий.

Буфетам, кафе и барам, не соответствующим законом области требованиям по обслуживанию и оснащению, запретят продавать алкоголя в будни и ограничат время торговли в выходные дни: продажу разрешат только с 12.00 до 23.00.

В заксобрании Вологодской области отметили, что поправки в законе принесут ожидаемые результаты. Так, благодаря принятым ранее мерам снизилось на треть число преступлений с участием граждан в состоянии алкогольного опьянения, отметили региональные власти.

С 1 сентября запрет на продажу алкоголя во дворах жилых многоквартирных домов ввели в Московской области.

Ранее налоговый консультант Королев заявил, что в России не будет повсеместных ограничений на продажу алкоголя.