Япония милитаризирует острова у Тайваня на фоне «угрозы от Китая»

Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg.

На острове Йонагуни, расположенном в 110 км от Тайваня, строятся жилые дома для военных и развертывается подразделение радиоэлектронной борьбы. К 2025 году количество военнослужащих на базе увеличится. В 2022 году китайские ракеты во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань упали в исключительной экономической зоне Японии у Йонагуни.

«Подразделение РЭБ на Йонагуни может превратить остров из наблюдательного пункта в «цепочку уничтожения», — заявил эксперт Франц-Стефан Гади из Центра новой американской безопасности.

В прошлом месяце премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем. После этого Минобороны Японии сообщило о появлении китайского разведывательного корабля в 70 км от Кагосимы — важного узла береговой обороны. 11 ноября рядом с Японией зафиксировали эсминец КНР, направляющийся на учения в Тихий океан, говорится в материале.

