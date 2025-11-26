В Китае заявили об ударе Путина по Японии

Ввод Китаем безвизового режима для российских туристов стал российской пощечиной Японии и ударом по правительству первой женщины-премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Такое мнение опубликовано на китайском портале Sohu.com.

Ввод безвизового режима для россиян привел к резкому росту двустороннего потока туристов. Как ожидается, в 2025 году число путешествующих между двумя странами достигнет 3,5 млн человек, что на 30% выше, чем в 2024 году. При этом китайцы стали массово отменять полеты в Японию — в 2025 году пассажиры вернули авиакомпаниям свыше полумиллиона билетов на поездки в страну восходящего солнца, это максимум за последние пять лет. Причиной отмены поездок в Японию стал введенный МИД КНР запрет на поездки в Китай из-за высказываний Такаити о Тайване.

По данным Sohu, массовая потеря китайских туристов из-за переориентации туристического потока на Россию грозит Японии падением ВВП на 0,36% или 2,2 триллиона иен ущерба (14,2 млрд долларов США). Отмечается, что подобная тенденция является особенно угрожающей для экономики Японии на фоне снижения темпов годового роста ВВП до 0,6%.

До этого Такаити заявила, что попытка Китая силой установить контроль над Тайванем, угрожающая Японии, может спровоцировать военный ответ. Генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзянь пригрозил премьер-министру Японии отрубанием головы из-за этих слов.

Ранее Китай назвали равноценной заменой Европе в торговых отношениях с Россией.