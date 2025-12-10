На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова отреагировала на слова главы МИД Финляндии о нападении России на 19 стран-соседей

Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии. Так дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, а на нее не нападал никто.

По словам Захаровой, до советско-финской войны 1939–1940 годов Финляндия дважды нападала на СССР с целью отторгнуть приграничные российские земли, на которых жили финно-угорские народы.

«В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО (Российского военно-исторического общества — прим. ред.) «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», — написала представитель МИД РФ.

В конце ноября Захарова призвала «вызвать санитаров» для главы евродипломатии Каи Каллас после ее слов о том, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, а на некоторые из них даже три или четыре раза.

Ранее в Финляндии испугались «угрозы» России всему миру после СВО.

