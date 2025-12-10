На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политтехнолог: терпение Трампа в вопросе Украины заканчивается

Политтехнолог Павлив: Трамп усиливает давление на Украину
Kevin Lamarque/Reuters

Политтехнолог Михаил Павлив в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал интервью президента США Дональда Трампа газете Politico. По мнению эксперта, категоричная и резкая риторика американского лидера относительно Украины свидетельствует о том, что терпение у него на исходе.

В этой связи Павлив считает, что «качелей» с поочередным давлением главы Белого дома на Киев и Москву больше не будет. Еще более показательным, на его взгляд, стало недавнее выступление Трампа-младшего, посвященное коррупции на Украине и дорогим автомобилям с украинскими номерами в Монако.

«Так что я думаю, что все только начинается для [украинского лидера Владимира] Зеленского. А вот он не очень-то понимает это, мне кажется. Пребывает в иллюзиях поддержки от Лондона, Парижа, Берлина. Но они ему ничем не помогут, на самом деле, когда начнется эта самая мясорубка политическая для него», — сказал политтехнолог.

Накануне Трамп заявил в интервью газете Politico, что Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Глава Белого дома полагает, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора». Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил роль Запада в урегулировании конфликта на Украине.

