Трамп назвал лидеров Европы «слабыми»

Трамп: Европа только говорит об Украине, но ничего не делает для урегулирования

Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Они [лидеры Европы] не выдают результатов. Мы говорим об Украине. Они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов. И война просто продолжается», — заявил Трамп.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что администрация президента США считает Европу главным препятствием на пути урегулирования ситуации на Украине. Портал ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который заявил, что пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение. По его словам, такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.