На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал лидеров Европы «слабыми»

Трамп: Европа только говорит об Украине, но ничего не делает для урегулирования
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Они [лидеры Европы] не выдают результатов. Мы говорим об Украине. Они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов. И война просто продолжается», — заявил Трамп.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что администрация президента США считает Европу главным препятствием на пути урегулирования ситуации на Украине. Портал ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который заявил, что пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение. По его словам, такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами