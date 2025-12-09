На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боррель заявил, что США объявили войну ЕС

Боррель: Стратегия нацбезопасности США объявляет политическую войну ЕС
Mohamed Azakir/Reuters

Публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу. Об этом заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в соцсети X.

Политик раскритиковал подход администрации Дональда Трампа, заявив, что документ отражает «явное презрение к Европе». Боррель призвал европейских лидеров перестать игнорировать угрозы и решительно отстаивать суверенитет ЕС.

«Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, которая разделена на отдельные страны, подчиняется его требованиям», — написал Боррель.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в документе говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Ранее Фридрих Мерц назвал неприемлемыми некоторые положения Стратегии нацбезопасности США.

