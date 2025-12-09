Боррель заявил, что США объявили войну ЕС

Публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу. Об этом заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в соцсети X.

Политик раскритиковал подход администрации Дональда Трампа, заявив, что документ отражает «явное презрение к Европе». Боррель призвал европейских лидеров перестать игнорировать угрозы и решительно отстаивать суверенитет ЕС.

«Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, которая разделена на отдельные страны, подчиняется его требованиям», — написал Боррель.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в документе говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Ранее Фридрих Мерц назвал неприемлемыми некоторые положения Стратегии нацбезопасности США.