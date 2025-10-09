На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ рассекретила документы о зверствах финнов в 1944 году

ФСБ опубликовала документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году
slexp880/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала документы о зверствах финских военных над советскими солдатами в 1944 году у деревни Пуску-Сельга (Карелия) во время Великой Отечественной войны (ВОВ). С архивами ознакомилось РИА Новости.

Обнародованные службой архивные документы говорят о крайней жестокости финских оккупантов, сражавшихся за гитлеровскую Германию. В годы ВОВ они зверски убивали раненых советских бойцов, сжигая их, калеча и расчленяя, демонстрируя садизм, сравнимый с нацистским.

Нарушая подписанные Финляндией международные конвенции о защите раненых, финские солдаты часто жестоко расправлялись с ранеными красноармейцами на поле боя.

Так, в документе под номером 8212/3 говорится, что в братской могиле находился 71 погибший. Опознать удалось только 68 бойцов из 1-го батальона 301-го ГСП, воевавших под Пуску-Сельгой 28 июня, еще трое были до неузнаваемости обезображены.

В конце апреля ФСБ рассекретила документы о медицинских экспериментах нацистов в Крыму. Согласно опубликованным архивам, немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц занимались жестокими опытами над советскими военнопленными. В частности, Кюнтер и Шульц вырезали почки у военнопленных и испытывали на жертвах экспериментов препарат — болеутоляющее тропакокаин — все это приводило к атрофии конечностей в период до 20 суток.

Ранее ФСБ опубликовала документы о шпионах ОУН на Ленинградском фронте в 1941 году.

